Serie B, Benevento con un piede in A. Legrottaglie vince la prima col Pescara

Non sono mancate le sorprese nelle gare della 21^ giornata di Serie B giocate oggi. Il Benevento espugna il campo del Cittadella e vola sempre più verso la Serie A: 15 adesso i punti di vantaggio degli uomini di Pippo Inzaghi sulla seconda in classifica, il Pordenone, ko a sorpresa in casa contro il Pescara. Fa festa Nicola Legrottaglie, promosso sulla panchina abruzzese dalla Primavera: 3 punti pesantissimi all’esordio per l’allenatore, che adesso potrebbe essere confermato. Pareggio beffa per il Pisa, raggiunto in casa dalla Juve Stabia al 95′. Non riesce ancora a svoltare la Cremonese, fermata sul pari sul campo dell’Entella. In serata successo della Salernitana sul Cosenza per 2-1.

Cittadella-Benevento 1-2

70’ Moncini (B), 76’ rig. Iori (C), 86’ Maggio (B)

Virtus Entella-Cremonese 1-1

5’ Ciofani (C), 35’ De Luca (E)

Pisa-Juve Stabia 1-1

84’ Masucci (P), 95’ Di Gennaro (J)

Pordenone-Pescara 0-2

51’ Zappa, 58’ Galano

Salernitana-Cosenza 2-1

14′ Asencio, ’31 Lombardi, 41′ Akpa

Domenica 26 gennaio

Crotone-Spezia

Venezia-Trapani

Ascoli-Frosinone