Serie B: Benevento in testa, vittorie per Chievo e Pordenone

Il pomeriggio di Serie B sorride al Benevento. I giallorossi si impongono sul campo dello Spezia per 1-0 grazie alla rete di Tello, aprendo così la crisi dei liguri. Con questi tre punti, i campani si portano in testa alla classifica. Sorridono anche Pordenone e Chievo Verona. I friulani battono per 2-0 l’Empoli con i gol di Burrai e Pobega. Gli scaligeri passano a Livorno con un pirotecnico 4-3. Sugli scudi Meggiorini autore di una doppietta. Festeggia anche il Crotone con un netto 3-1 ai danni della Virtus Entella, grazie ad un super Simy. Pareggio per 1-1 tra Cosenza e Venezia.