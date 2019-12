Serie B, Benevento senza rivali: anche il Livorno k.o., Tramezzani perde la prima

Il Benevento non ha alcun rivale. La squadra di mister Pippo Inzaghi, nel pomeriggio di Serie B, vince anche a Livorno 2-0 con i gol di Kragl nel primo quarto d’ora di partita e di Letizia nel finale. La squadra amaranto, per la prima volta guidata dall’allenatore Paolo Tramezzani, che ha sostituito Roberto Breda in settimana, resta ultima in classifica a quota 11 punti. Il Benevento, invece, è sempre più primo addirittura a 37 punti, a +11 sulla seconda posizione (al momento occupata dal Frosinone, che oggi ha vinto 2-0 al Pescara). Un ruolino di marcia impeccabile sotto tutti i punti di vista: undici vittorie su sedici partite, una sola sconfitta (a Pescara per 4-0), miglior attacco con 27 gol e appena 8 reti incassate in tutto il torneo (di cui la metà, come detto, all’Adriatico contro i biancazzurri di Zauri).

