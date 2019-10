Si sono giocati due posticipi della decima giornata di Serie B: il Benevento ha superato per 2-0 la Cremonese con gol di Coda al 66′ e di Improta al 93′. I campani balzano al comando della classifica con 21 punti, tre più del Crotone. In serata il Frosinone ha battuto il Trapani per 3-0.