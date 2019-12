Serie B, Benevento vola come un jet. Crollo del Pordenone a Salerno

La Serie B è tornata in campo oggi per la 18 giornata. Non sono mancate le sorprese come lo scivolone della vice capolista Pordenone sconfitto dalla Salernitana per 4-0. Successo esterno del Benevento, sempre più in fuga, sul terreno del Chievo Verona. Dietro colpi esterni del Cittadella a Venezia e del Crotone a Frosinone. Per la salvezza solo il Cosenza, che ha battuto l’Empoli, ha fatto un passo avanti. Domenica 29 si chiuderà l’andata con le partite della 19a giornata, quindi ci sarà la sosta

Questi i risultati di oggi:

Ore 12.30 Cosenza-Empoli 1-0

ore 15 Chievo-Benevento 1-2

Cremonese-Juve Stabia 1-1

Frosinone-Crotone 1-2

Livorno-Pescara 0-2

Salernitana-Pordenone 4-0

Trapani-Perugia 2-2

Venezia-Cittadella 1-2

ore 18 Ascoli-Pisa;

ore 21 Entella-Spezia.

CLASSIFICA