Serie B, Bucchi si presenta ad Empoli: “Il momento giusto per arrivare qui, sono entusiasta”

Conclusasi l’esperienza al Benevento, con cui ha mancato la promozione in Serie A sia durante la regular season che tramite i playoff, Cristian Bucchi ci riproverà con l’Empoli, appena retrocesso in B dalla massima serie. A lui infatti è stata consegnata l’eredità di Aurelio Andreazzoli, passato al Genoa. “C’è stato un grande entusiasmo fin da subito, per me lavorare qui significa tanto, è una grande spinta – ha detto l’ex attaccante nella conferenza stampa di presentazione -. Credo molto nei tempi e penso che sia questo il momento giusto per arrivare in una piazza come Empoli, che viene da una stagione sfortunata. Obiettivi? Dobbiamo lavorare, i sogni poi speriamo di averli in futuro. L’importante è la ferocia in ciò che facciamo. Cercherò di sviluppare il 4-3-1-2, con lo scopo di giocare un calcio propositivo. Mi piace difendere attaccando, costruiremo una squadra adatta al percorso che vogliamo fare, cambierà molto dall’annata precedente”.

PERCORSO – Bucchi ha proseguito parlando anche delle sue precedenti esperienze: “Devo riuscire ad integrarmi, come deve fare un allenatore al giorno d’oggi. Le mie precedenti esperienze sono servite, anche se negative: a Sassuolo non è andato tutto bene ma devo dire che è stata una parentesi molto importante per la mia carriera. Le avventure servono tutte per migliorare e crescere, ognuno deve capire qual è il suo percorso. Io sono ipercritico, ma anche onesto intellettualmente”.