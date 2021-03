Serie B, caos Covid al Pordenone: altri tre positivi in squadra

Brutte notizie in casa Pordenone dove salgono a quota cinque i componenti del gruppo squadra positivi al COVID-19. I neroverdi sono già a Empoli, dove scenderanno in campo alle 19.00 per il turno infrasettimanale di campionato, e hanno già avviato tutte le procedure previste dal protocollo FIGC.

“Il Pordenone Calcio comunica che nel corso degli ultimi controlli sono stati riscontrati 3 ulteriori casi di positività al Covid-19 fra i membri del gruppo squadra. Gli stessi, seguiti ora dall’ASL di competenza, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc”. Questa la nota ufficiale divulgata in questi minuti dalla società.