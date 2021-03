Serie B, Castagnetti fa gol alla Mascara e la Cremonese passa a Chiavari

Successo esterno della Cremonese sul campo dell’Entella per 2-0 nel match della 10^ di ritorno in Serie B. Bellissimo il gol dalla sua metà campo di Castagnetti che prova un tiro improvviso di sinistro e sorprende incredibilmente Borra! Magia con tanto di applausi. Il gol è simile a quello che Peppe Mascara con la maglia del Palermo fece al Barbera. Tre punti d’oro per i grigiorossi contro l’Entella che la partita precedente aveva dato segnali positivi pareggiando in trasferta contro la Spal.