Serie B, che colpo del Pordenone: steso il Frosinone nell’andata della semifinale playoff

Frosinone e Pordenone si sono sfidate con il mirino puntato sulla finale. A festeggiare sono i friulani che passano 1-0 a Frosinone.

LA PARTITA

Partita importantissima per il futuro di Frosinone e Pordenone che si giocano il posto per la finale playoff. La voglia di tornare in A per Nesta e Tesser è tanta, eppure il primo tempo regala poche emozioni, la fanno da padrone il caldo e l’arbitro chiamato spesso a spezzettare il gioco. I ciociari non calciano mai nella prima frazione, a discapito di un possesso palla abbastanza sterile. Pordenone che prova a far male con qualche ripartenza, ma senza riuscirci. La ripresa invece parte sulla stessa linea dei primi 45′, poi dal 6oesimo in poi arriva qualche botta e risposta, fino al momento dell’ingresso di Tremolada che cambia la partita: intorno al minuto 82 il trequartista, pochi minuti dopo il suo ingresso, sferra un gran mancino che manda avanti i friulani. Non cambia molto il finale con gli ospiti che difendono con ordine il vantaggio, prestazione quadrata del Pordenone che giocherà in casa il ritorno partendo da un buon vantaggio.