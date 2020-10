Serie B, Chievo in testa. Sospesa Venezia-Empoli. Pioggia di gol tra Vicenza e Pisa

Aggancio riuscito in vetta alla classifica. Il Chievo Verona si impone per 2-0 sul Cosenza grazie alle reti di Leverbe e Garritano. Il successo lancia gli scaligeri in testa a quota 13, appaiando l’Empoli. I toscani non hanno terminato l’incontro col Venezia, sospeso per nebbia al 62′. Al momento dello stop, i lagunari conducevano per 2-0. Colpo importante in zona playoff da parte di Pordenone e Monza. I ramarri espugnano il campo dell’Ascoli con il gol di Scavone; i brianzoli, invece, passano contro il Cittadella per 2-1 con le marcature di Boateng e Gytkjær, rendendo ininfluente la rete di Ghiringhelli. Spettacolare pareggio tra Vicenza e Pisa, che si fermano sul 4-4. Parità anche tra Brescia e Virtus Entella che chiudono sul 2-2.

TUTTI I RISULTATI

Ascoli-Pordenone 0-1

Brescia-Virtus Entella 2-2

Chievo Verona-Cosenza 2-0

Cittadella-Monza 1-2

Vicenza-Pisa 4-4