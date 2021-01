Serie B, Ciciretti-De Luca: il Chievo va. Cade la Virtus Entella

Seconda vittoria consecutiva per il Chievoverona che batte la Virtus Entella al Bentegodi per 2-1 con le reti di Ciciretti e De Luca. Inutile la rete della Virtus Entella con Brunori. Buon primo tempo dei padroni di casa ma il vantaggio arriva solo nel secondo tempo, appunto con Ciciretti. Qualche minuto più tardi l’ex della partita De Luca mette a segno la rete del raddoppio. Per il Chievo è indolore il gol segnato da Brunori, l’Entella cade dopo tre vittorie consecutive mentre i veneti si affacciano in zona playoff.