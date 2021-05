Serie B, Cittadella show: Baldini schianta il Monza per 3-0 nella semifinale

La formazione veneta sogna la finale playoff

In Serie B è tempo di playoff. E le sorprese non mancano sicuramente. Il Cittadella ruggisce nella semifinale d'andata con una prova maiuscola. La formazione veneta schianta il Monza con un netto 3-0. Decide una tripletta dello scatenato Baldini. Ora i brianzoli saranno chiamati a vincere in casa per approdare alla finale, ma contro la versione scintillante degli amaranto vista oggi diventa davvero una missione durissima.

L'equilibrio dura 13 minuti, il tempo di permettere a Baldini di iniziare la sua serata perfetta. L'attaccante si fa trovare pronto sul passaggio di Vita sul secondo palo. Al 22' arriva il raddoppio: ancora Baldini riceve palla, rientra sul destro e calcia in maniera perfetta. Portiere battuto e 2-0. L'estremo difensore Di Gregorio sventa il tris sul finire del primo tempo con un ottimo intervento, ma deve capitolare sul finire della ripresa. Donnarumma mette in mezzo un pallone allontanato in maniera imprecisa da Di Gregorio. Baldini ribadisce in rete per il 3-0 finale.