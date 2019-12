Serie B, clamoroso gol fantasma in Cosenza-Empoli: toscani in gol ma non viene assegnato

Clamoroso episodio in Cosenza-Empoli. Sull’1-0 per i padroni di casa, all’82esimo i toscani trovano il pari con Ricci ma l’arbitro non se ne accorge. Il tiro del calciatore ospite colpisce la trasversa ma successivamente la palla oltrepassa la linea di porta di almeno mezzo metro: per i direttori di gara non è gol.

La società empolese, su Twitter, ha mostrato con perplessità il fermo immagine. In Cosenza-Empoli, così come in tutta la Serie B, la VAR non è presente e non è potuta, quindi, intervenire. Confermata la decisione dell’arbitro Pezzuto di non assegnare il gol. Una svista incredibile che regala 3 punti ai padroni di casa e fa andare su tutte le furie l’Empoli e i suoi tifosi.