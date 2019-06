Serie B, clamoroso: il Palermo non si sarebbe iscritto al campionato

Clamoroso in Serie B: il Palermo aveva tempo fino a mezzanotte per presentare la documentazione necessaria per iscriversi al prossimo campionato cadetto, ma da quanto filtra dalla Lega B non sarebbe arrivato nulla, per cui si va verso l’incredibile esclusione dei rosanero, che da qualche tempo sono passati nelle mani di Arkus Network. L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato nella trasmissione di Sky dedicata alle trattative il dramma che sta vivendo la città di Palermo, con tanti tifosi che sono accorsi fuori dalla sede del club allo Stadio Renzo Barbera per capire se ci fossero davvero problemi burocratici. Scattata la mezzanotte, la notizia è iniziata a diffondersi nell’ambiente: il Palermo non ce l’avrebbe fatta. Così sono intervenute le forze dell’ordine per sedare gli animi e fermare cori e petardi, siamo di fronte ad una vicenda che davvero lascia senza parole, a prescindere dalle fedi calcistiche. A Venezia, nel frattempo, esultano: se tutto fosse confermato, sarebbero i lagunari a essere riammessi in B.

E i rosanero? Dovrebbero ripartire dai Dilettanti.