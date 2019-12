Serie B, colpaccio Pisa: 2-0 al Pordenone, zona playoff agganciata

Torna a segnare Michele Marconi e il Pisa vince una partita importantissima contro il Pordenone per 2-0 nell’ultimo posticipo della quattordicesima giornata di Serie B. I nerazzurri passano in vantaggio immediatamente col proprio bomber al minuto 9 su assist di Gucher, poi lo stesso attaccante ex Alessandria e Lecce – fra le altre – realizza il raddoppio a distanza di una decina di minuti, così da raggiungere quota 10 reti in campionato, a -1 dal capocannoniere Iemmello, reduce da una doppietta col Perugia ai danni del Pescara. Da segnalare il palo di Strizzolo per i ramarri di Tesser e l’espulsione di Pianto per i nerazzurri al minuto 88. Risultato pesante per il Pisa, che sale a 20 punti agganciando la zona playoff (anche Pescara e Frosinone hanno lo stesso punteggio). Il Pordenone interrompe una serie positiva che durava dal 19 ottobre ma resta secondo a quota 22.