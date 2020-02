Colpo del Crotone nell’anticipo della 26esima giornata di Serie B. I calabresi hanno espugnato il campo dell’Entella per 2-1: decisive le reti di Armenteros (10′) e Simy (83′). Per i liguri, rimasti in dieci uomini al 92′ a causa dell’espulsione di Mazzitelli, vano il gol di Pellizzer al 95′. Con questo successo i pitagorici salgono a quota 43 punti in classifica affiancando momentaneamente il Frosinone al secondo posto, mentrei biancazzurri rimangono fermi a 35.