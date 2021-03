Serie B, colpo del Lecce sul terreno della Reggiana

Il Lecce vince 4-0 in casa della Reggiana. Per alcuni momenti e’ sembrato un deja-vu: il Lecce gioca una grande gara che a tratti ha ricordato quella dell’andata, finita con un roboante 7-1. Sblocca la contesa Coda con un rigore (sgambetto di Costa su Pettinari). Alla mezz’ora arriva il raddoppio di Majer, che dopo un corner dal limite spara un destro potente sotto al sette (non segnava dalla gara d’andata). Passano tre minuti e Coda sigla la doppietta personale, insaccando da pochi passi dopo il servizio di uno scatenato Pettinari. La ripresa inizia con Ajeti che nel giro di sei minuti si becca due gialli e lascia i suoi i dieci. Il Lecce allora sfiora il poker con Henderson e Meccariello, prima, e Mazzocchi, poi. Erano il preludio del quarto gol che arriva all’81’ con Stepinski che trasforma un penalty concesso per spinta di Lunetta su Nikolov.