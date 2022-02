Serie B, colpo della Cremonese, torna a vincere il Monza che batte 4-0 la Spal

Successo in rimonta del Parma che al Tardini ha piegato il Pordenone

Si sono appena concluse le cinque partite di Serie B che hanno aperto la giornata. Stecca il Pisa (che fallisce un rigore con Torregrossa) che in casa non va oltre lo 0-0 contro la Ternana e subisce l'aggancio dalla Cremonese vittoria a Cittadella per 2-0. Per i grigiorossi ora primi in classifica anche col Lecce (con una gara in meno, domani in casa contro il Benevento). Torna a sorridere e vincere il Monza con un rotondo 4-0 contro la SPAL (in dieci uomini per quasi tutto il match), vittoria dopo tre turni senza successi anche per il Parma che stende 4-1 il fanalino di coda Pordenone. In coda, 0-0 senza sorrisi tra Vicenza e Cosenza. In serata altri due match.