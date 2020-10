Serie B, Cremonese bella a metà: il Lecce rimonta e strappa il 2-2

Un tempo a testa per spartirsi la posta in palio. Lecce e Cremonese disputano una gara dai due volti e conquistano un punto ciascuno. Un risultato utile per smuovere la classifica.

LA GARA

Il primo tempo sembra lasciar intendere che sarà una serata favorevole agli ospiti. I grigiorossi di Bisoli, infatti, vanno vicini al vantaggio all’11 quando Gaetano trova la respinta di Gabriel. Il duello tra l’attaccante e il portiere si rinnova al 30′ e stavolta prevale il giocatore della Cremonese che infila l’avversario con una punizione deviata. Al 33′ Valzania sigla il raddoppio con un tiro preciso. Nella ripresa la musica è completamente diversa: al 47′ Dermaku accorcia le distanze e tredici minuti dopo arriva il pari di Coda con una conclusione di destro.