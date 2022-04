Serie B, Cremonese fatica ma batte l’Alessandria. Ok Lecce e Benevento

Domani in programma altre cinque partite

Prima di due giornate della 33a giornata di Serie B. Vince la Cremonese che consolida il primato in classifica. Match sofferto dei grigiorossi che piegano l’Alessandria per 2-1. Più agevoli le vittorie di Benevento e Lecce che si impongono per 3-0 sul difficile campo della Reggina mandando a segno tre attaccanti diversi, mentre i salentini sbancano con un poker, firmato da tutto il tridente più Ragusa, Terni. In coda colpo del Pordenone che conquista la terza vittoria stagionale battendo un Frosinone in flessione con un gol per tempo, mentre si salva all’ultimo la SPAL in casa contro il Cosenza: calabresi due volte in vantaggio e due volte ripresi con Esposito che pareggia i conti allo scadere su punizione. Un pari che fa tirare un sospiro di sollievo in ottica salvezza.