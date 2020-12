Serie B, crolla il Lecce. Pareggio tra Chievo ed Empoli, riparte il Brescia

Si sono chiuse le prime partite del pomeriggio di Serie B. Finisce in parità il big match tra Chievo ed Empoli con i toscani che mantengono la vetta della classifica, mentre vincono di misura Cremonese e Vicenza. Crolla in casa il Lecce, travolto da un grande Pisa, riparte invece il Brescia che batte in casa la Reggiana.

I RISULTATI

Brescia-Reggiana 3-1 [8′ Torregrossa (B), 33′ Radrezza (R), 45’+2 Jagiello (B), 81′ Ragusa (B)]

ChievoVerona-Empoli 1-1 [19′ Obi (C), 60′ La Mantia (E)]

Cremonese-Cosenza 1-0 [14′ Pinato (CR)]

Vicenza-Ascoli 2-1 [9′ Meggiorini (V), 66′ Sabiri (A), 90’+3 Padella (V)]

Lecce-Pisa 0-3 [2′ Soddimo (P). 18′ Gucher (P), 67′ Sibilli (P)]