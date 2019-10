Serie B, crollo clamoroso del Benevento. Empoli raggiunto al 97′, vola il Crotone

E alla nona giornata la capolista crollò. Incredibile e inaspettato k.o. del Benevento di Pippo Inzaghi, imbattuto fino a prima di questo pomeriggio di Serie B, che ha regalato gol ed emozioni davvero particolari, come sempre fino all’ultimo secondo. Il Pescara passa sui giallorossi per 4-0: il presidente Sebastiani aveva chiesto una reazione al periodo negativo e meglio di così non si poteva fare. Succede tutto nella ripresa: vantaggio dell’ex Memushaj, doppietta show di Machin e poker nel recupero firmato Riccardo Maniero su rigore.

Benevento raggiunto in vetta a 18 punti dal Crotone, che non si ferma più: gara rocambolesca in casa contro il Venezia, mai domo in trasferta come accade da inizio campionato, e alla fine portata a casa dai calabresi per 3-2 con un super Simy, autore di una doppietta d’autore (il secondo gol è straordinario). Empoli, blackout all’ultimo secondo di partita a Trapani: 2-2 incredibile al Provinciale, per i toscani due punti nelle ultime tre. Gol di Bajrami iniziale, Moscati pareggia per i siciliani, poi Stulac riporta avanti la squadra di Bucchi e, al 97′, a tempo scaduto, autorete sfortunata di Veseli.

Primo successo casalinga per lo Spezia, che supera 2-0 la Juve Stabia senza troppi affanni: i liguri sono ripartiti dopo un inizio da incubo, la seconda vittoria di fila che li porta a 10 punti è firmata Bidaoui (imprendibile) e Capradossi. Terza gara consecutiva senza vincere per la Salernitana: gara in controllo totale contro il Perugia grazie alla rete su rigore di Kiyine al 54′, ma al 90′ pareggia Buonaiuto dopo una super cavalcata di Rosi (1-1). Pareggi fra Cosenza e Chievo (1-1) e Pordenone-Cittadella (0-0).