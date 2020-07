Serie B, Crotone batte il Cittadella e vede la A. Empoli e Spezia sorridono. Livorno in C

Gol ed emozioni ha riservato la 33.ma giornata di Serie B. Il colpo più importante lo ha messo a segno il Crotone passato sul terreno del Cittadella. Adesso i calabresi vedono da più vicino la Serie A. Alle sue spalle non molla il Pordenone (1-0 al Pisa), mentre sono da segnalare i cinque gol dello Spezia al malcapitato Cosenza. Cade il Frosinone a Empoli. Da stasera il Livorno è in Serie C.

Questi i risultati:

Juve Stabia-Entella 1-1

Ascoli-Salernitana 3-2

Benevento-Venezia 1-1

Chievo-Trapani 1-1

Cittadella-Crotone 1-3

Empoli-Frosinone 2-0

Livorno-Cremonese 1-2

Pescara-Perugia 2-2