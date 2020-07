Serie B, Crotone super: cade il Benevento. Colpo playoff per il Pisa

Mentre la massima categoria si prende un giorno di sosta nel suo fitto calendario, tocca alla Serie B completare il suo turno. Il primo incontro di giornata vede festeggiare il Pisa in un successo preziosissimo nella zona playoff. Una vittoria tutt’altro che scontata contro il Cittadella, che era reduce da tre centri consecutivi. Decidono le reti di Marconi su rigore e Marin nel finale.

CAMPIONI OPACHI

Il Benevento ha già la certezza della promozione in Serie A, ma non trova la serata ideale per festeggiare nel miglior modo possibile questo traguardo. La squadra di Pippo Inzaghi crolla in casa del Crotone con un rotondo 3-0. Decide una tripletta di Simy. Il successo rilancia prepotentemente i calabresi, sempre più saldi in seconda posizione.

PLAYOFF

La zona playoff vede sorridere il Pordenone che si impone in casa del Perugia. Mazzocco apre le marcature a favore dei ramarri, ma Falzerano pareggia. Ciurria regala i tre punti con il gol sul finire del primo tempo. Esulta anche il Frosinone che batte lo Spezia in un incontro cruciale: il match finisce 2-1 per i ciociari. I padroni di casa vanno in vantaggio con Salvi, ma subiscono il pari di Galabinov. Nel finale arriva la rete di Paganini. Il Chievo Verona si salva contro l’Entella: finisce 1-1.

LE ALTRE

Successo importantissimo per la Cremonese che batte il Pescara e resta nella zona play out. Il Venezia cade in casa contro l’Empoli per 2-0 e vede riavvicinarsi la zona pericolosa. Vince la Salernitana contro la Juve Stabia nonostante l’inferiorità numerica. Rimonta straordinaria del Trapani nel finale sul Livorno: i siciliani piazzano la freccia in extremis con le reti di Pettinari e Dalmonte che vanificano il gol di Murilo. L’Ascoli passa con un gol di Scamacca sul campo del Cosenza.