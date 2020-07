Serie B da spettacolo: ai playoff Cittadella, Chievo, Frosinone ed Empoli. Impresa Cosenza. In C J. Stabia e Trapani

E’ stata un’ultima giornata straricca di emozioni in Serie B con la classifica finale che ha emesso i verdetti definitivi e con la già promossa Benevento che ha eguagliato il record di vittorie nel torneo cadetto a 20 passando ad’Ascoli. In questi ultimi 90′ a parte il Crotone già in A, la Cremonese e l’Entella fuori dai giochi e il Livorno retrocesso, tutti gli altri hanno giocato per un obiettivo sia in alto che in coda. E’ andata così: ai playoff alle già sicure Spezia e Pordenone, si uniscono Cittadella, Frosinone, Chievo ed Empoli. Ai playout invece accedono Pescara e Perugia. Salvo il Cosenza che ha battuto la Juve Stabia e beneficiato del ko del Pescara. In C invece Juve Stabia e Trapani ma per avere la classifica finale e definitiva bisognerà attendere qualche giorno, il 6 agosto. La Prima Sezione del Collegio di Garanzia ha infatti fissato per giovedì prossimo, a partire dalle ore 15.30, l’udienza relativa al ricorso Trapani Calcio/ FIGC contro la penalizzazione di due punti seguita al tardivo pagamento degli emolumenti di febbraio. Due punti pesanti che, se riassegnati, andrebbero a modificare la classifica e cambiare le gerarchie, a 24 ore dall’inizio dei playout, in programma venerdì 7 agosto (sfida di andata) e venerdì 14 agosto (sfida di ritorno).

Questi i risultati e i marcatori dell’ultimo turno e la classifica finale

Chievo Verona-Pescara 1-0 (89′ Garritano)

Frosinone-Pisa 1-1 (48′ Marconi, 78′ Ciano rig. [F])

Salernitana-Spezia 1-2 (31′ Gondo [Sa], 45+1′ Mora [Sp], 90+1′ Nzola [Sp])

Livorno-Empoli 0-2 (45′ Antonelli, 52′ La Mantia)

Ascoli-Benevento 2-4 (26′ Sau, 33′ Barba, 45′ Insigne, 49′ Morosini [A], 87′ Moncini, 90+2′ Trotta)

Trapani-Crotone 2-0 (54′ Taugourdeau, 58′ Dalmonte)

Cremonese-Pordenone 2-2 (15′ rig. Tremolada [P], 17′, 57′ Gaetano [C], 48′ Burrai [P])

Venezia-Perugia 3-1 (42’rig., 52′ Aramu, 65′ Capello, 69′ Sgarbi [P])

Cosenza-Juve Stabia 3-1 (17′ Sciaudone [C], 22′, 74′ Riviere [C], 31′ Tonucci [J] )

Entella-Cittadella 2-3 (3′, 22′ Panico [C], 5′ aut. Rizzo [E], 45+4′ M. De Luca [E], 88′ Stanco [C])

Serie B giornata 38, la classifica

Benevento 86

Crotone 68

Spezia 61

Pordenone 58

Cittadella 58

Chievo 56

Empoli 54

Frosinone 54

Pisa 54

Salernitana 52

Venezia 50

Cremonese 49

Entella 48

Ascoli 46

Cosenza 46

Pescara 45

Perugia 45

Trapani 44

Juve Stabia 41

Livorno 21

PLAYOFF

CHIEVO-EMPOLI

CITTADELLA-FROSINONE

Le vincenti se la vedranno con Spezia e Pordenone

PLAYOUT

PESCARA-PERUGIA