Serie B, debutto di lusso: le formazioni ufficiali di Monza-Spal

Alle 16.45 scatta la Serie B con un anticipo molto interessante che vede contrapposti il Monza e la Spal, due club che fino alla scorsa stagione giocavano rispettivamente in Serie C e in Serie A. Entrambi partono con il favore del pronostico in Serie B e i brianzoli di Berlusconi fanno paura agli estensi di Marino. Match visibile in chiaro su Rai2 e su Dazn.

Queste le formazioni ufficiali:

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Paletta, Bellusci, Donati; Colpani, Barberis, Armellino; Machin; Maric, Gytkjaer. Allenatore: Brocchi

SPAL (3-4-3): Berisha; Tomovic, Vicari, Salamon, Dickmann, Missiroli, Valoti, D’Alessandro, Strefezza, Floccari, Brignola. Allenatore: Marino