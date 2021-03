Serie B, Denis al 90′ risponde a Djordjevic: Chievo-Reggina è 1-1

Finisce in parita’, 1-1, la sfida del Granillo ma e’ il ChievoVerona a recriminare per le tante occasioni sprecate e per i tre pali colpiti. Decidono le reti di Djordjevic e Denis per la Reggina. Nel primo tempo domina la squadra di Aglietti. A inizio gara Nicolas e’ bravo a salvare su un tiro di Garritano, poi al 26′ arriva il primo palo di Canotto a conclusione di una ripartenza; sulla respinta, Djordjevic manda alto. Quasi sul finire del primo tempo Cionek salva su un colpo di testa ravvicinato di Bertagnoli. A inizio ripresa arriva il vantaggio del Chievo: al 2′ Garritano lancia Djordjevic che in area evita Dalle Mura e con il destro va in rete. Al 33′ ancora Canotto protagonista che con un tiro colpisce entrambi i pali. Bellomo e Denis nel finale danno la carica alla Reggina che a un minuto dalla fine riesce a raggiungere il pari su colpo di testa dell’argentino su cross di Lakicevic. Prima del triplice fischio, c’e’ ancora il tempo per un salvataggio di Cionek sulla linea.