Serie B, derby lombardo Cremonese-Brescia finisce in parità

Nel primo dei due match di Serie B oggi in programma Cremonese e Brescia hanno chiuso in parità con il punteggio di 2-2. Derby lombardo combattuto fino alla fine da entrambe le compagini in campo. Nessuna delle due ha di certo sfigurato, mostrando ottime idee e grinta agonistica. Pinato, Torregrossa, Celar e Dessena gli autori dei quattro gol allo Zini. Debutto con un punto dunque per Gastaldello che da ieri ha preso il posto di Diego Lopez sulla panchina delle Rondinelle.