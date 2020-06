Serie B diretta tv e streaming, dove vedere le partite di oggi

La Serie B scende in campo per la 31^ giornata di campionato. Nessuna pausa dopo lo stop forzato per il coronavirus, il torneo cadetto è pronto a dare spettacolo con tutte le squadre sul terreno di gioco questa sera 29 giugno. Si parte con Salernitana-Cremonese alle 18.45 a cui faranno seguito tutte le altre dalle 21.45, orario deciso per cercare di evitare il caldo estivo e permettere ai giocatori di disputare le partite ad ottimi livelli.

Serie B diretta tv e streaming: dove vedere le partite oggi

Non c’è un attimo da perdere per il Benevento che vuole finalmente la matematica certezza di giocare la prossima stagione in Serie A. Per farlo dovrà battere la Juve Stabia. Le partita della capilista di Serie B verrà trasmessa, così come tutte le altre, in diretta tv e streaming su Dazn. Due saranno i match che gli utenti potranno vedere anche sul canale Sky Dazn1 per chi avesse aderito all’offerta Sky: Salernitana-Cremonese e Cosenza-Trapani. Tutte le altre gare saranno visibili solo su Dazn anche attraverso dispositivi mobili quali smartphone e tablet, ma anche da pc e notebook. Gli utenti abbonati a Dazn potranno anche vedere le sfide di Serie B sullo schermo della propria tv purché sia di ultima generazione (Smart tv). Di seguito l’elenco del programma completo per vedere la 31^ giornata del campionato cadetto:

Ore 18,45 – Salernitana-Cremonese DAZN e DAZN1

Ore 21,00 – Ascoli-Crotone DAZN

Ore 21,00 – Benevento-Juve Stabia DAZN

Ore 21,00 – Chievo-Frosinone DAZN

Ore 21,00 – Cittadella-Perugia DAZN

Ore 21,00 – Cosenza-Trapani DAZN e DAZN1

Ore 21,00 – Livorno-Venezia DAZN

Ore 21,00 – Pescara-Empoli DAZN

Ore 21,00 – Podernone-Entella DAZN

Ore 21,00 – Spezia-Pisa DAZN

Questa l’attuale classifica di Serie B: Benevento 73; Crotone 51; Spezia 50; Cittadella 49; Frosinone 48; Pordenone 46; Salernitana 43; Chievo 42; Entella, Empoli 41; Pisa, Perugia 40; Pescara 38; Venezia, Juve Stabia 36; Cremonese 33; Ascoli 32; Cosenza 30; Trapani 28, Livorno 21.

