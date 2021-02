Serie B, Djuric spreca un rigore e la Salernitana fa 0-0 con la Reggina

Mezzo passo falso della Salernitana che pareggia sul terreno della Reggina e si allontana dalla vetta. Match terminato a reti bianche anche se non sono mancate le emozioni. Un rigore parato da Nicolas all’amaranto Djuric il momento più intenso della gara che poi è scivolata senza grossi sussulti. Ma una ripresa più intraprendente della Salernitana e soprattutto il rigore sbagliato da Djuric fanno pensare a due punti persi. Anche se da contraltare c’è una trattenuta in area campana di Bogdan su Montalto non vista da Abisso. Il risultato del Granillo è rimasto 0 a 0 e alla fine a essere più scontenta è stata la squadra di mister Castori. La 20esima giornata di serie BKT va in archivio. I calabresi salgono a quota 19 ma restano nella zona calda della classifica mentre gli uomini di Castori raggiungono a 35 punti Monza e Chievo al secondo posto, a -6 dall’Empoli capolista.

Rigore Djuric