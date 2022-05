Serie B, durante i Mondiali in Qatar il campionato non si fermerà

La decisione della Lega Serie B

A novembre inizieranno i Mondiali di calcio in Qatar e molti campionati si fermeranno. Nella giornata di oggi la Lega Serie B si è riunita in assemblea in videoconferenza e ha preso decisioni importanti per la prossima stagione che, come sappiamo, non sarà uguale alle altre per via del Mondiale che si disputerà "a stagione in corso". La Lega B, però, ha deciso di non interrompere il campionato durante la competizione. Questo il comunicato della Lega sui calendari della prossima stagione: