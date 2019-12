Serie B, è un Pordenone da sogno: vittoria anche col Crotone, decide un’autorete

Il Pordenone reagisce immediatamente alla sconfitta di Pisa con un successo preziosissimo contro il Crotone: finisce 1-0 per i ramarri il posticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie B. I friulani quindi vincono lo scontro diretto delle zone alte della classifica e continuano a sognare: secondo posto, 25 punti in classifica come il Cittadella, un rendimento altisonante nonostante una rosa – solo sulla carta – fra le meno qualitative della categoria. Alla Dacia Arena decide un’autorete di Mustacchio a ridosso dell’intervallo, sfortunato nel mettere nella propria porta un cross basso di Gavazzi. Il Crotone dalla sua non si può dire che abbia giocato male, anzi: tante le occasioni da gol create, le cose non sono andate come dovevano andare non solo in occasione dell’autogol, ma anche in altre circostanze. Tesser si conferma osso durissimo in B, per Stroppa 4 punti nelle ultime sei giornate (resta a 22 punti).