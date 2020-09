E’ nata la Serie B 2020/2021 nella splendida Piazza del Duomo, anche nota come Piazza dei Miracoli, a Pisa. Sorteggiato in maniera ufficiale il calendario del campionato che inizierà il 26 settembre, ultima giornata il 7 maggio poi playoff e playout. Confermato il format natalizio (in campo il 27 e 30 dicembre e il 3 gennaio), otto i turni infrasettimanali