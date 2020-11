Serie B, ecco perchè la Lega e i club vogliono tornare a 22 squadre

La Serie B verso il ritorno a 22 squadre. Questa la novità che prende corpo dopo l’assemblea di Lega di ieri densissima di contenuti. Sono stati i club a votare favorevolmente la proposta di cambiare il numero delle squadre partecipanti al campionato. E pensare che solo due anni fa, in una rovente estate con la Figc commissariata, la Lega B aveva deciso di non sostituire le tre squadre che non si erano iscritte bloccando i ripescaggi (e dopo una stagione a 19 si era poi assestata a 20 squadre), con Catania, Novara e Siena rimaste al palo. Invece adesso gli stessi club fanno dietro front e chiedono di tornare a 22. Una proposta che ovviamente dovrà essere approvata dal Consiglio federale.

CAMBIO DI ROTTA – Per tornare a 22 squadre però bisognerà ridurre il numero delle retrocessioni da 4 a 3 (due dirette, una attraverso il playout), già in questa stagione. Un provvedimento in corsa discutibile, ma consentito dalle norme. E che non toccherebbe la Lega Pro, che manterrebbe le sue quattro promozioni. Con tre retrocessioni già in questa stagione, nel 2021-22 la Serie B sarà a 21 squadre e poi, nel 2022-23, tornerà a 22, come nei suoi anni migliori, quali precedenti al colpo di mano del 2018. Il Presidente dalla Lega Pro Francesco Ghirelli sulla Serie B a 22 squadre dichiara: “I cambi di format chiedono il consenso delle Leghe coinvolte. Ho letto dalle agenzie di questo cambio. Ci vedremo in Consiglio Federale. Le riforme si fanno ragionando a sistema. Non c’è un campionato nel mondo con numero dispari: si propongono 21 squadre, fino a ieri erano 18”.

IL PERCHE’ DI QUESTA SCELTA – Se la riduzione era stata dettata dall’esigenza di dividersi una più ampia fetta di contributi, adesso non è gradito l’eccessivo turnover di squadre ogni stagione, ritenuto un unicum a livello internazionale -riporta oggi la Gazzetta dello Sport -. Oggi, ogni anno, su 20 squadre, 3 si scambiano con la Serie A e 4 si scambiano con la C: 7 su 20 cambiano troppo lo scenario interno, secondo la Lega B. Invece 6 su 22 garantirebbe un turnover più soft. Dettaglio non da poco: hanno votato sì alla proposta 18 società su 20, con il Pescara assente e la Salernitana astenuta. Ovviamente, visto che lo stesso club di Lotito (e Mezzaroma) era stato il principale artefice del taglio di 3 squadre nel 2018. Il tutto, come detto, dovrà passare al vaglio del Consiglio federale.