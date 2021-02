Serie B, Empoli fermato dal Pescara e il Monza accorcia in classifica. Crisi Spal

La capolista Empoli fermata al Castellani dal fanalino di coda Pescara. E’ questo il risultato più sorprendente della 22.a giornata di Serie B. Il Monza passa a Vicenza e accorcia sulla prima della classe. Nelle altre partita Salernitana porta via un punto all’ultimo respiro sul terreno del Pisa mentre cade in casa la Spal affondata dal Pordenone. Estensi senza successi da quattro turni scivolano in classifica.

Questi i risultati

SERIE B, 22ª GIORNATA

CITTADELLA-COSENZA 1-1 [4′ Proia (CI), 90′ Corsi (CO)]

EMPOLI-PESCARA 2-2 [49′ Busellato (P), 62′ Ricci (E), 72′ La Mantia (E), 79′ Machin (P)]

LECCE-BRESCIA 2-2 [46′ Pablo (L), 58′ Bjorkengren L), 75′ Bisoli (B), 93′ Aye (B)]

PISA-SALERNITANA 2-2 [53′ Mazzitelli (P), 73′ Marconi (P), 76′ Tutino (S), 93′ Casasola (S)]

SPAL-PORDENONE 1-3 [32′ Butic (P), 41′ Paloschi (S), 56′ Ciurria (P), 91′ Zammarini (P)]

VENEZIA-CREMONESE 3-1 [33′ aut. Bianchetti (V), 79′ Forte (V), 91′ Ciofani (C), 93′ Johnsen (V)]

VICENZA-MONZA 1-2 [82′ Dany Mota (M), 75′ D’Alessandro (M), 86′ Lanzafame (V)]

ASCOLI-FROSINONE ore 21

REGGINA-ENTELLA mercoledì ore 19

CHIEVO-REGGIANA mercoledì ore 21

CLASSIFICA