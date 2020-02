Serie B, Empoli torna al successo e debutto vincente di Marino. Cittadella passa a Trapani

Diversi successi esterni oggi in Serie B. Nel pomeriggio il Cittadella corsaro a Trapani nella 22esima giornata del campionato cadetto. La partita disputata sul terreno dello stadio Provinciale di Erice, si è conclusa con la netta affermazione dei veneti. I gol: nel primo tempo Proia al 25′; nella ripresa Diaw al 9′ e Pavan al 42′. Successo esterno dell’Ascoli sul terreno del fanalino di coda Livorno per 3-0. Vittoria del Frosinone sull’Entella per 1-0. In casa vincono invece lo Spezia che supera il Pordenone 1-0 e l’Empoli che torna grande e rifila tre sberle al Crotone. Un successo, il primo del 2020, che mancava dal 7 dicembre scorso. Miglior debutto per il tecnico Marino (il terzo della stagione), dunque non poteva esserci. Azzurri avanti al 17′, con Tutino che insacca al volo su cross di Fiamozzi. Pochi minuti dopo Mancuso s’inventa il gol del raddoppio con una gran giocata da fuori area. Il Crotone reagisce, ma torna in partita sul finire del tempo solo per un clamoroso errore del portiere Brignoli su tiro dalla lunga distanza di Crociata. Potrebbe essere un problema serio, ma nella ripresa l’Empoli torna in campo ancora più agguerrito e convincente. E ancora al 17′ lo scozzese Henderson chiude i conti con un preciso diagonale.