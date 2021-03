Serie B, Empoli vince ma Monza e Lecce non rallentano

L’Empoli mantiene il vantaggio di sei lunghezze sul Monza, ne guadagna uno rispetto al terzo posto e si avvicina ulteriormente alla Serie A. E’ servito un pizzico di fortuna alla capolista per piegare un orgoglioso Pordenone, falcidiato dai cinque casi di coronavirus e in 10 uomini dopo sei minuti per l’ingenua espulsione di Falasco per proteste. I ramarri resistono all’assedio dei toscani sino all’88’, quando uno sfortunato autogol di Chrzanowski mette in ginocchio il proprio portiere Perisan. Ma nella ventinovesima giornata di Serie BKT torna a vincere anche il Monza, gli uomini di Brocchi si riprendono il secondo posto in solitaria grazie al 2-0 sulla Reggiana: Carlos Augusto indirizza l’incontro in apertura, Colpani mette il punto esclamativo all’84’. Ritorna di prepotenza a sognare la promozione diretta il Lecce grazie al colpaccio esterno contro il Venezia. Un divertente 3-2 regala agli uomini di Corini la terza vittoria consecutiva: decide una doppietta di Coda, che trasforma un rigore dopo il duplice tentativo dei lagunari di rimettere in piedi la gara (prima con l’autorete di Lucioni dopo il vantaggio di Pettinari e poi con Maleh). I giallorossi sono adesso terzi, a un punto dai brianzoli e con il sorpasso sulla Salernitana: i granata si prendono lo 0-0 a Cittadella, quattro delle ultime cinque sfide dei campani sono terminate a reti inviolate. Un punto a testa, senza gol, anche in Chievo-Frosinone con i veneti che mantengono il settimo posto grazie al capitombolo della Spal. Sale il Brescia, quarta vittoria di fila e 1-0 alla Reggina: decide Van de Looi in avvio di secondo tempo. Cosenza-LR Vicenza 1-1 Il Cosenza scappa ma il Vicenza lo riprende. Il pareggio del “Marulla” va sicuramente meglio ai veneti, in dieci per piu’ di 35 minuti. Nonostante la superiorita’ numerica, la squadra di Roberto Occhiuzzi non riesce a raggiungere una vittoria che sarebbe stata molto importante in classifica. I silani devono anche ringraziare il proprio portiere Falcone, che dopo il vantaggio realizzato da Gliozzi all’8′ (servizio preciso di Carretta), sventa il calcio di rigore di Giacomelli (fallo di Gerbo su Lanzafame). L’1-1 e’ soltanto rinviato perche’ Valentini castiga il Cosenza con un colpo di testa successivo a un calcio d’angolo. Poi, protagonista Cappelletti, nel bene e nel male. Il difensore del Vicenza salva sulla linea il tentativo di Gliozzi, poi lascia la squadra in dieci a causa del secondo giallo. I biancorossi tuttavia riescono a portare a casa un punto. Venezia-Lecce 2-3: Con la terza doppietta consecutiva di bomber Coda, 18 totali in campionato, il Lecce sbanca il Penzo al termine di un match bellissimo, intenso, ricco di spunti per due fra le squadre piu’ in forma del torneo. Il Venezia si fa male da solo con Ceccaroni che serve Pettinari per il vantaggio. Recupera in finale di tempo con la sfortunata deviazione di Lucioni su corner di Taugourdeau ma torna sotto ad inizio di ripresa grazie ad una testata di Coda ma e’ riacchiappato nuovamente da una volee di Maleh su invenzione di Esposito. L’episodio decisivo al 70′: Mazzocchi sbaglia il controllo in area, Pisacane lo anticipa e l’ex Perugia lo stende. Rigore che Coda trasforma alla sinistra di Pomini e lancia il Lecce al secondo posto. In serata poi l’Ascoli è passata al 91′ con un gol di Bajic vincendo 3-2 sul campo del Pescara.

SERIE B, 29ª GIORNATA

PISA-SPAL 3-0 [44′ Marsura, 80′ Mazzitelli, 90+2′ Siega]

ENTELLA-CREMONESE 0-2 [47′ Gaetano, 60′ Castagnetti]

VENEZIA-LECCE 2-3 [11′ Pettinari (L), 46′ pt aut. Lucioni (V), 50′ e 71′ rig. Coda (L), 57′ Maleh (V)]

COSENZA-VICENZA 1-1 [8′ Gliozzi (C), 50′ Valentini (V)]

BRESCIA-REGGINA 1-0 [46′ Van de Looi]

CHIEVO-FROSINONE 0-0

CITTADELLA-SALERNITANA 0-0

EMPOLI-PORDENONE 1-0 [88′ aut. Chrzanowski]

MONZA-REGGIANA 2-0 [12′ Carlos Augusto, 84′ Colpani]

PESCARA-ASCOLI 2-3 [40′ Bidaoui (A), 41′ e 48′ Dessena (P), 52′ Dionisi (A), 92′ Bajic (A)]

CLASSIFICA SERIE B