Serie B, Entella: dirigente positivo al Coronavirus

Non accenna a placarsi l’emergenza Coronavirus che sta investendo il nostro Paese. Dopo i numerosi contagi nel massimo campionato, il Covid-19 colpisce anche in Serie B, con un dirigente della Virtus Entella che è risultato positivo al tampone. A renderlo noto, con un comunicato ufficiale, lo stesso club ligure.

COMUNICATO – “La Virtus Entella comunica che un dirigente della società è risultato positivo al Covid-19. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa. Le sue condizioni sono buone e non ha più febbre. Non è stato necessario il ricovero in ospedale”.