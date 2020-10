Serie B, Entella-Venezia rinviata

È arrivata la decisione della Lega serie B, la partita fra Entella e Venezia, in programma inizialmente oggi alle 15:00. La sfida è stata ufficialmente rinviata a seguito delle vicende legate all’emergenza coronavirus che ha colpito anche in queste ore le società.

Entella-Venezia rinviata

Di seguito il comunicato con la decisione di rinviare la gara: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, constatato l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in corso; sentite le Società interessate; tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB; dispone il rinvio della gara V. ENTELLA – VENEZIA, valida per la 5ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmata per oggi sabato 24 ottobre 2020, e fissa il contestuale recupero a sabato 14 novembre p.v. alle ore 15.00”.