Serie B, Falco al 93′ affonda il Chievo e lancia il Lecce al primo posto in solitaria

Si è aperta con il successo del Lecce a Verona contro il Chievo la 9a giornata della Serie B. Un big match davvero interessante che non ha tradito le attese. I pugliesi grazie a questo successo salgono al primo posto in solitaria. Lecce in vantaggio nel primo tempo con gol di Stepinski, pareggio di Garritano poco dopo. Nella ripresa decisivo il gol di Falco al 93′. Domani il resto delle partite del nono turno. L’Empoli tra le mura amiche contro il L.R. Vicenza, la Salernitana farà visita al Cosenza. Dopo il pari in extremis ottenuto contro il Venezia, il Brescia sarà chiamato al secondo match consecutivo in casa contro il Frosinone. La squadra di Zanetti invece affronterà l’Ascoli al Penzo. Cancellare le 3 sconfitte consecutive è l’obiettivo della Reggina ma per farlo servirà una grande prestazione in casa del Monza. Cerca il primo successo in campionato la Cremonese, ospite della Reggiana che vuole rifarsi dopo il 7-1 incassato a Lecce. Per il Pescara c’è il Pordenone, il Cittadella andrà invece a Pisa. Lunedi sera esordio sulla panchina della Virtus Entella, in campionato, per Vivarini che se la vedrà subito con una Spal che va a caccia del quinto successo consecutivo.