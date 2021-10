Serie B, frena il Lecce. Cade il Pisa a Crotone. Tris Ternana sul Pordenone

Frenata in testa alla classifica di Serie B con la caduta del Pisa e il pari del Lecce

Torna in campo anche la Serie B. Tra le formazioni di vertice va segnalata la sconfitta del Pisa capolista sul campo del Crotone. Non va meglio al Lecce, che manca il possibile avvicinamento pareggiando contro l'Ascoli in trasferta. Vittorie importanti per Reggina e Ternana ai danni dei padroni di casa Vicenza e Pordenone. Vince anche il Perugia in casa contro il Brescia, mentre è pari tra Cosenza e Frosinone.