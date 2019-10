Serie B: frena l’Empoli, la Cremonese impone l’1-1 al Castellani

Niente secondo posto in solitaria per l’Empoli. La squadra toscana si incarta contro la Cremonese e non va oltre il pari nel match tra le mura amiche. Non basta il lampo di Stulac che trova il vantaggio al 23′ con un tiro potente. Beffato e non esente da colpe il portiere Agazzi, trafitto sul primo palo. La Cremonese accusa il colpo e rischia di subire un doppio svantaggio. Provvidenziali Mogos su Laribi e Agazzi su Frattesi. Nella ripresa, i lombardi crescono nettamente e trovano il pareggio con Soddimo, bravissimo a controllare il cross di Castagnetti e a battere il portiere avversario. La Cremonese sfiora il raddoppio con Ceravolo (provvidenziale Brignoli), prima di trovarsi con un uomo in meno per l’espulsione di Arini. Il finale di partita non porta altri gol e l’Empoli si deve accontentare di un punto che lo lascia in seconda piazza insieme al Crotone a quota 15, a meno 3 dal Benevento. La Cremonese, invece, resta più distante con 11 punti.