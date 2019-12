Serie B, gioiscono Virtus Entella e Trapani: battute Juve Stabia e Chievo

A distanza di un mese dall’ultima volta, la Virtus Entella ritrova il successo: 2-0 alla Juve Stabia al Comunale di Chiavari, 19 punti in classifica totali, a -1 dalla zona playoff. Non male per una neopromossa, che come detto non trovava i 3 punti dallo scorso 29 ottobre (1-0 al Cosenza). Decidono le reti della Zanzara De Luca ed Eramo, campani sempre immersi nella zona playout. Per quanto riguarda invece l’altra sfida di Serie B giocata alle ore 15 di oggi, domenica 1° dicembre, il Trapani sembra aver trovato la quadra: mister Baldini è stato più volte ad un passo dall’esonero, ora è reduce da due successi di fila. Dopo il 2-1 di Livorno, commentiamo l’1-0 ai danni del Chievo con rete siglata da Felice Evacuo al 34′: i punti per i siciliani sono 13, alla pari del Cosenza, a -4 dalla prima posizione fuori dai playout.