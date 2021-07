Serie B, i club ringraziano la Spal

I complimenti dei club a Walter Mattioli e al suo staff per la bellissima presentazione di Ferrara

I presidenti e le società della Lega Serie B ringraziano la Spal e il suo presidente Walter Mattioli per la magnifica serata di presentazione del calendario nella città di Ferrara. Un appuntamento curato nei minimi particolari, in un luogo stupendo e prestigioso, al quale si è aggiunta la squisita ospitalità del presidente della società estense e dei suoi collaboratori. Un degno inizio per quello che noi consideriamo, per incertezza e imprevedibilità, il Campionato più bello del mondo. Un successo riconosciuto anche dal mercato grazie al lavoro della Governance, a cui anche Mattioli ha sempre dato il suo apporto, e di tutti i 20 club.