Serie B, i risultati del pomeriggio: Ascoli a valanga, vittorie per Cremonese, Livorno, Empoli e Benevento

Quarta giornata per la Serie B che alle 15 è scesa in campo con ben sette match. Ascoli a valanga in trasferta contro la Juve Stabia. Bene la Cremonese che batte il Crotone. Successo casalingo anche per Livorno ed Empoli. Vince allo scadere anche il Benevento contro il Cittadella. Pari nelle altre sfide.

Ecco risultati e marcatori della Serie B con i match giocati nel pomeriggio:

Pescara-Entella 1-1 (Memushaj (P); Schenetti (Virtus Entella))

Cremonese-Crotone 2-1 (Ceravolo, Palombi (Cre); Zanellato (Cro))

Juve Stabia-Ascoli 1-5 (Cissé (JS); Da Cruz, Da Cruz, Chajia, Ardemagni, Pucino (A))

Livorno-Pordenone 2-1 (Agazzi, Marras (L); Strizzolo (P))

Spezia-Perugia 2-2 (Capradossi, Ricci (S); Buonaiuto, Iemmello (P))

Benevento-Cosenza 1-0 (Armenteros)

Empoli-Cittadella 1-0 (La Gumina)