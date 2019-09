Serie B, i risultati della serata: Ascoli primo in classifica, derby pazzesco fra Pisa ed Empoli

Notte incredibile in Serie B, con ben 23 gol nelle otto partite che si sono disputate della quinta giornata di campionato. L’Ascoli vince 3-0 anche contro lo Spezia e vola primo in classifica a quota 12 punti, seguito dal Benevento, fermato sull’1-1 a Pordenone, e dall’accoppiata Perugia-Empoli, stasera in grado di avere la meglio su Frosinone e Pisa. Pazzesco il derby toscano dell’Arena Garibaldi, con tre gol segnati dopo il minuto 89: vantaggio di Mancuso per gli uomini di Bucchi, momentaneo pareggio al 93′ con il solito Marconi e 2-3 degli ospiti con Frattesi al fischio finale.

Primo stop stagionale per l’Entella: il Venezia passa 2-0 a Chiavari (altro successo fuori casa per Dionisi); ennesimo risultato negativo per la Juve Stabia: Caserta crolla a Crotone fra i minuti 91 e 94 con gol di Mustacchio e Benali. Il Livorno si fa raggiungere sull’1-1 a Cosenza al 94′ con un gol meraviglioso di Pierini. Il Cittadella sale a quota 6 punti grazie al 2-1 sul Pescara.

Cittadella-Pescara 2-1

Perugia-Frosinone 3-1

Crotone-Juve Stabia 2-0

Virtus Entella-Venezia 0-2

Cosenza-Livorno 1-1

Pisa-Empoli 2-3

Pordenone-Benevento 1-1

Ascoli-Spezia 3-0