Serie B, i risultati delle sfide del pomeriggio: vincono Cittadella, Empoli e Spezia. Pari tra Pescara e Venezia

Quattro partite alle 15 per la serie cadetta. Dopo il pokerissimo del Benevento nell’anticpo di ieri contro il Trapani, ecco le sfide del pomeriggio valide per la 15^ giornata di Serie B. Successi casalinghi per Cittadella, Empli e Spezia rispettivamente contro Salernitana, Ascoli e Livorno. Pari tra Pescara e Venezia.

Ecco risultati e marcatori:

Pescara-Venezia 2-2 (Galano, Machin (P); Kastrati (autogol), Aramu (V))



Cittadella-Salernitana 4-3 (Diaw, Diaw, Benedetti, D’Urso (C); Djuric, Giannetti, Kiyine (S))



Empoli-Ascoli 2-1 (Balkovec, La Gumina (E); Brosco (A))



Spezia-Livorno 2-0 (Ragusa, Mastinu)