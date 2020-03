Serie B, i risultati di oggi: cade il Frosinone contro la Cremonese. Vittorie per Pordenone, Crotone e Perugia. Pari in Empoli-Trapani

In attesa della sfida delle 18.00 tra Pisa e Livorno, la Serie B è scesa in campo con cinque gare valide per la 28^ giornata di campionato. Fatta eccezione per il Perugia (vincente in casa), arrivano ottimi risultati per le squadre in trasferta con la sconfitta del Frosinone contro la Cremonese che fa clamore soprattutto dopo l’euro gol di Castagnetti da oltre metacampo che ha sigillato il match sullo 0-2. Vincono anche Pordenone e Crotone. Pari tra Empoli e Trapani. Ecco risultati e marcatori:

Cittadella-Pordenone 0-2 (Barison, Ciurria)

Venezia-Crotone 1-3 (Caligari (V); Benali, Benali, Marrone (C))

Frosinone-Cremonese 0-2 (Parigini, Castagnetti)

Empoli-Trapani 1-1 (Pettinari (T), Pagliarulo (autorete))

Perugia-Salernitana 1-0 (Mazzocchi)