Serie B, Iemmello-gol e il Perugia vola: 3-1 al Pescara, sorpasso in classifica

L’urgano Pietro Iemmello si abbatte (anche) sul Pescara. Il suo Perugia infatti, nella sfida amarcord per Massimo Oddo, che fu lanciato proprio come allenatore dagli abruzzesi, al Curi si sbarazza per 3-1 dei diretti avversari, sorpassandoli peraltro in classifica. Questo ci ha regalato il posticipo domenicale della quattordicesima giornata del campionato di Serie B: Iemmello e Capone, fra il 20′ e il 34′, trascinano gli umbri verso il successo, ma nel recupero del primo tempo arriva il pareggio di Machin su calcio di rigore, al sesto gol in questa stagione. Nel secondo tempo ci pensa ancora una volta l’ex punta di Sassuolo e Benevento, fra le altre, a riportare il Perugia sul doppio vantaggio, grazie ad un tiro dal dischetto. I padroni di casa reagiscono dopo due k.o. di fila e salgono a 22 punti in classifica, i biancazzurri restano a 20, ai limiti della zona playoff.