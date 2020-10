Serie B, il Brescia di Diego Lopez riparte con tre punti. Lecce travolto

La seconda avventura di Diego Lopez sulla panchina del Brescia comincia alla grande. I lombardi travolgono 3-0 la squadra di Corini grazie alla doppietta di Ndoj e alla rete nel finale di Ayè.

LA PARTITA

Il Brescia dell’accoppiata Cellino-Diego Lopez ricomincia alla grande con una partita disputata con grande ordine, unito alla giusta efficacia sotto porta. A portare avanti Le Rondinelle pochi secondi prima del decimo minuto è stato il centrocampista Ndoj, vero mattatore e protagonista assoluto della serata al Rigamonti. Il Lecce di Corini ha provato a colpire in modo particolare negli ultimi minuti del primo tempo ma senza buon esito. Al minuto 56 viene annullata una rete ai pugliesi che lascia tantissimi dubbi: Meccariello aveva depositato in rete ma il guardalinee ha sbandierato un fuorigioco che ha ha lasciato parecchio amaro in bocca alla squadra di Corini. Al 67′ è arrivato ancora il momento di Ndoj, autore della doppietta personale. Nel finale di partita è toccato a Florian Ayè chiudere i conti. Bella serata per il Brescia, il Lecce perde 3-0 ed esce malconcio dal Rigamonti.